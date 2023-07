Pasturo-Alpe Coa, un centinaio di concorrenti sfidano la pioggia

Domenica scorsa la gara di corsa in montagna e mountain bike organizzata dal Team Pasturo

Successi per Aurora Invernizzi e Filippo Curtoni (corsa) e Lorenzo Vittori e Paola Beri (mountainbike)

PASTURO – Peccato che il tempo abbia rovinato la festa della Pasturo-Alpe Coa (Pialeral), tradizionale gara organizzata dal Team Pasturo: 7km per la gara in mountain bike valida per il trofeo “Riccardo De Martini”, 4km per la gara di corsa in montagna valida per il trofeo “Carlo Aliprandi”. Oltre 100 temerari hanno corso sotto la pioggia: nelle mountain bike vince Lorenzo Vittori (Liberi) in 29’57”, al secondo posto Andrea Graziotto (Lissone Mtb) in 30’37”, al terzo posto Angelo Pepe (Liberi) in 30’38”. Al femminile vince Paola Beri (Cs Cortenova) in 40’58”, al secondo posto Luisa Miriam Savaresi (Cus Pro Patria Milano) in 50’17”, al terzo posto Chiara Colombo (Liberi) in 1h07’21”.

Nella corsa in montagna, al femminile vince Aurora Invernizzi (Team Pasturo) in 35’28”, al secondo posto Elena Rusconi (Team Pasturo) in 38’19” e al terzo posto Ilaria Artusi (Cs Cortenova) in 43’03”. Al maschile successo di Filippo Curtoni (Team Valtellina) in 27’43”, al secondo posto Luca Lafranconi (Falchi Lecco) in 28’02” e al terzo posto Marco Lafranconi (Falchi Lecco) in 30’03”. Nella corsa non competitiva sono stati comunque presi i tempi. I migliori sono stati Nicola Spano (Cs Cortenova) in 34’09”, Filippo Mandelli (Team Pasturo) in 34’59” e Rayan El Azzouzi (Libero) in 40’07”.

Dopo la pioggia la festa è andata avanti con il pranzo preparato da “I Soci de Pastur”: prima le premiazioni, successivamente la Santa Messa e alla fine il pranzo con le salsicce e polenta taragna.

Gli altri risultati (fino al 10° posto)

Corsa femminile: 4^ Maria Gianola 40’32” (Cs Cortenova), 5^ Barbara Conti 41’17” (Pol Pagnona), 6^ Raffaella Colzani’43” (Liberi), 7^ Serena Mascheri 43’12” (Cs Cortenova), 8^ Roberta Caverio 43’482 (Team Pasturo), 9^ Giulia Spandri 53’56” (Liberi), 10^ Federica Moscatelli 44’29”(Liberi).

Corsa maschile: 4° Stefano Meinardi 31’14” (Osa Valmadrera), 5° Lorenzo Alippi 31’40” (Falchi Lecco), 6° Tiziano Bertoldini 32’00” (Team Pasturo), 7° Federico Orlandi 32’05” (Team Pasturo), 8° Luca Benedetti 33’01” (Liberi), 9° Mirko Vergottini 33’28 (Cs Cortenova), 10° Enzo De Dionigi 33’29” (Team Pasturo).

Mountain bike femminile: 4^ Lisa Tazzoni 1h14’00”(Bertori).

Mountain bike maschile: 4° Davide Baruffaldi 32’08” (Vam Race), 5° Alfredo Ticozzi 37’00” (Liberi), 6° Lorenzo Melesi 39’45” (Cs Cortenova), 7° Alfredo Spandri 40’27” (Pedale Lecchese), 8° Carlo Marzorati 40’40” (Liberi), 9° Luca Gobbi 45’05” (Liberi), 10° Giuliano Colombo Dugoni 45’33” (Liberi).