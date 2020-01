Sci nordico. Doppietta di Invernizzi e Amici agli italiani Master

Quattro ori, un argento e un bronzo

Protagonisti gli atleti dello Sc Comunità Montana

CAMPOLONGO DI ROTZO – Con il Gruppo Sportivo Alpini Asiago alla regia, sabato e domenica si sono disputati i campionati italiani Cittadini e Master di sci nordico, sabato le gare si sono disputate sui 10 Km a tecnica classica e subito due ori, un argento e un bronzo.

Domenico Invernizzi e Elisabetta Amici campioni italiani Master.

Netta vittoria per Domenico Invernizzi nella Master M4, per il fondista valsassinese classe 1954 un successo ottenuto in 25’51”9 con ben 3’45” di vantaggio sul secondo classificato. Altro titolo vinto dai rappresentanti dello Sc Comunità Montana Valsassina grazie a Elisabetta Amici nella categoria Master F3, anche per lei un successo molto ampio visto che dietro arrivano dopo quasi 5′. Per la stessa atleta anche il 2° posto nel campionato italiano cittadini, a concludere i podi della prima giornata ci pensa Alessandro Locatelli col bronzo nella Master M5. Presenti anche Stefano Aldè 5° nella Master M3.

Seconda giornata con le gare in tecnica libera

La seconda giornata vede gli atleti cambiare tecnica che da classica passa a skating, cambia tecnica ma non cambiano i risultati e arriva il doppio titolo conquistato dai nostri Master. Si ripete Domenico Invernizzi che si aggiudica l’ennesimo titolo della sua lunghissima carriera imitato da Elisabetta Amici. Gli altri atleti lecchesi presenti vedono il 7° posto di Severino Venini nella Master M4, l’11° di Stefano Aldè nella Master M3.