Sci nordico. Due giorni di gare per i campionati regionali giovani

Al sabato i titoli della Gimkana, domenica gare distanza

Lorenzo Guido sfiora il podio nella Under 12

SANTA CATERINA VALFURVA (SO) – Con lo Sc Alta Valtellina a dirigere le operazioni, sabato e domenica sulla pista “Valtellina” si sono disputati i campionati regionali di sci nordico per le categorie che andavano dalla Under 8 (Super Baby), sino alla categoria Under 12 (Cuccioli). Prima giornata di gare con in palio sei titoli nella specialità Gimkana a tecnica libera, disciplina questa che prevede prove di destrezza col superamento di ostacoli nel minor tempo possibile.

Nessun lecchese nella prima gara, nella seconda, riservata ai Super Baby maschile, sono quattro atleti di casa alle prime quattro posizioni con Nathan Confortola a vincere il titolo regionale dopo 3’19”2, tempo ottenuto dopo 800m di gara, lo Sc Primaluna all’11° posto con Lorenzo Bonacina arrivato in 4’04”2. Si sale di categoria e tra le Under 10 (Baby) è la bergamasca dello Sc Gromo, Elisa Bonacorsi a vincere il titolo dopo 1000m di gara sciati in 3’47”2, al 23° posto Cecilia Bonacina dello Sc Primaluna che arriva in 5’38”1.

Nella pari categoria maschile, altro successo per i padroni di casa che vedono Raffaele Sosio conquistare il gradino più alto del podio con 3’54”8, per lo Sc Primaluna conclude 11° Mattia Combi in 4’21”7 mentre il compagno di club Riccardo Crippa chiude con 5’21”8 al 31° posto. Ancora protagonisti gli atleti dello Sc Alta Valtellina, sono quattro ai primi quattro posti nei Cuccioli (Under 12) con Benedetta Bracchi a vincere il titolo dopo 1300m sciati in 4’26”6, per lo Sc Primaluna al 22° posto in 5’24”6 conclude Nina Pomoni.

Ultimo titolo della prima giornata, stessa distanza e stessa società a vincere, Nicolò Pedranzini ancora per lo Sc Alta Valtellina che impiega 4’00”6 a percorrere i 1300m, al 10°, al 17° e al 24° concludono i tre portacolori dello Sc Primaluna, Davide Grigi con 4’32”1, Marco Combi con 4’38”4 e Lorenzo Guido con 4’48”2.

Seconda giornata di gara, distanza e tecnica classica gli ingredienti, in gara anche le categorie superiori senza titolo in palio.

Cambiano le distanze e anche la tecnica, cambiano poco i risultati al vertice. Nella prima gara riservata alla Super Baby dove sabato non si erano avuti concorrenti lecchesi, questa volta ci sono due rappresentanti del Nordik Ski, 12° posto per Elisa Rusconi che dopo 800m ferma il cronometro a 6’32”3, al 14° posto Gaia Bergamini in 14’15”9. Vittoria per Sveva Arhire dello Sc Valle Anzasca che impiega 4’24”9.

Ennesima prova di forza dei padroni di casa nella Super Baby dove occupano l’intero podio e piazzano un altro atleta al 4° posto, Samuele Trabucchi a vincere in 4’17”4, per lo Sc Primaluna al 17° posto Lorenzo Bonacina con 5’18”3, al 18° Michele Artusi in 5’22”8 e per il Nordik Ski al 26° posto Daniel Orlandi con 6’47”5.

Sono 1200m di gara per la Under 10 e a bissare il titolo è Elisa Bonacorsi con 4’47”8, al 10° posto Cecilia Bonacina in 5’47”7, al 20° Martina Bortot dello Sc Primaluna con 6’20”3 con la compagna di club Sara Gianola 27^ in 7’15”1. Stessa distanza gara per la pari categoria maschile e anche qua si ha il bis di titoli per Raffaele Sosio che lo vince in 4’58”1, 17° posto per Mattia Combi con 5’24”4, mentre Riccardo Crippa conclude al 31° in 6’24”7. Si allunga la distanza per l’ultima gara femminile, la Under 12 passa a sciare 2500m e cambia anche la campionessa regionale, dopo 9’03”7 Sara Occhi regala un altro titolo allo SC Alta Valtellina, Nina Pomoni ottiene il 12° posto con 10’36”7.

Under 12, sfiora il podio Lorenzo Guido

Arriva dall’ultima gara di giornata il miglior piazzamento lecchese, Lorenzo Guido manca il podio per un soffio, a rivincere il titolo è ancora Nicolò Pedranzini che con 8’07”2 stacca gli altri pretendenti al podio, è lotta per salirci e a tre atleti che concludono staccati di 2”, peccato per Lorenzo Guido che con 8’39”5 si deve accontentare del 4° posto, Davide Grigi con 9’03”8 conclude al 12° posto mentre al 15° con 9’11”4 conclude Marco Combi, per il Nordik Ski al 40° posto in 11’02”0 conclude Matteo Rusconi.

Gara di 5km per i Ragazzi femminile (Under 14) ed è ancora l’Alta Valtellina a festeggiare, Rachele Dei Cas prima con 17’24”4, bene per lo Sc Primaluna Cristina Artusi col 7° posto in 19’09”1, poco dietro Alessia Ruzza del Nordik Ski 9^ con 19’26”4.

E poteva mancare l’ennesimo successo per i padroni di casa? No, e così sono ancora loro a salire sul gradino più alto del podio tra i Ragazzi con Geremia Praolini che ferma il cronometro a 24’11”2 tempo ottenuto dopo 7,5km; Marco Colombo dello Sc Primaluna arriva al 12° posto in 26’15”8.

Stessa distanza gara per le Under 16 (Allievi femminile), non cambia copione e Stella Giacomelli (Sc Alta Valtellina) a vincere il 25’23”2, Maddalena Camozzini (Sc Primaluna) 10^ con 30’47”5 e Elena Bortot (Sc Primaluna) 13^ in 32’28”6.

10 km di gara tra le Giovani/Seniores femminili, 30’41”4 il tempo impiegato per vincere da Veronica Silvestri del Gs Fiamme Gialle, con 35’46”4 conclude al 9° posto Camilla Crippa dello Sc Primaluna e con la coppia del Nordik Ski composta da Angelica Selva e Aurora Ruzza al 12° e 13° posto con 39’40”1 e 42’38”3.

Ultima gara del programma, la 15km maschile, vittoria per il rappresentante dell’Under UP Luca Compagnoni che arriva in 45’06”8, per lo Sc Primaluna Luca Colombo al 15° posto con 10’49”5.