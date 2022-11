RUBRICA – Carissimi lettori, rieccoci al nostro appuntamento del venerdì; oggi vi racconterò di quando per sposare una valtellinese bisognava pagare una tassa! Avete capito bene, funzionava proprio così: quando una giovane andava in sposa ad un “forestiero” a questi correva l’obbligo di sborsare 30, 40 o 50 lire sia che la donna lasciasse il paese sia che vi restasse. In occasione di tali matrimoni i giovani del luogo usavano fare la tradizionale serra (far la sèra) cioè tendere un nastro attraverso la via percorsa dalla sposa per recarsi al luogo del matrimonio o attraverso la via percorsa per lasciare il paese; il valore del nastro variava “a seconda che ella è più o meno nelle grazie dei suoi giovani compaesani. Il nastro in alcuni luoghi viene dalla sposa reciso, in altri ne viene avvolta” (questa e le altre citazioni sono tratte da Glicerio Longa “Usi e costumi del bormiese” Edizioni Magnifica Terra).

Tale usanza era comune a tutte le valli bormine ed era estesa anche ad altri paesi dell’alta Valtellina (oltre che diffusa nell’alto novarese ove è chiamata “fare il serraglio” e in altre località piemontesi e lombarde dove è definita “fare la sbarada”).

In Valfurva in occasione della Serra un giovane mattacchione precedeva il corteo scopando la strada davanti agli sposi pronunciando frizzi mordaci: era “il pagliaccio (al pajàzu)! Esso ha un berretto o cappello di carta, calze di diverso colore, brache rivoltate”. Al termine della cerimonia, poi, il “segretario della gioventù” pronunciava, tra il serio e il faceto, un discorsetto d’occasione.

L’usanza della Serra è antichissima, risale almeno al 1500, e trae origine addirittura dalla legge: “Gli Statuti di Bormio di quel tempo vietano severamente -tanto a un forestiero quanto a un indigeno- di tradurre fuori del Contado, e nonostante il suo consenso, una donna ivi abitante e dimorante, qualunque fosse stata la sua condizione: “copulata” o “copulanda”. La multa imposta a quanti incorrevano “in simili peccato et vitio” era di 25 libbre imperiali, che andavano a favore del Comune. Pare che la multa venisse poi elevata in proporzione dei beni esportati con la donna. (Vedi il capitolo 56 degli Statuti criminali: De mulieribus non conducendis extra Bormium).

Direi che questa antica usanza si commenta da sé! Voi cosa ne dite?

Ecco cosa ne pensava una sagace bormiese che ha tradotto in versi il rito della “tirannica serra”

Sostate, Signorina, e de la serra

la tirannia subite. O non vi piace

la cerimonia? E pur di questa terra

ove la tradizione è sì tenace

la vecchissima usanza accetterete:

la tradizione è legge, lo sapete!

Bormio Antica, custode era gelosa

d’ogni suo avere. Oltre i patri fiumi

liberamente non potea la sposa

seguir lo sposo. Ma mutar costumi,

e può de l’Alpe una gentile figlia

darsi ad un baldo garzon de la Sicilia.

Ma, se i governi si sono fatti miti,

un’altra tirannia regna sovrana

ed han quegli usi i secoli sanciti.

Oggi sarebbe ogni protesta vana,

e vi convien subire con pazienza

anco la mascolina prepotenza.

Però, in compenso, vi faran l’onore

di nastri e dolci, e poi vi sarà letto,

(di qualche ingegno paesano fiore),

breve un discorso, un rustican sonetto,

e voi, indarno, al suon di quegli evviva

celerete una lagrima furtiva.

Poesia di ELISA R.

Bormio, 4 Settembre 1905

