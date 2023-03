Valmadrera. Da aprile attivo il servizio di bike sharing

Tutte le operazioni di iscrizione noleggio e pagamento avverranno tramite app dedicata e potranno essere svolte in completa autonomia da ogni utente.

Sono state definite due tipologie di tariffe, una destinata ai cittadini che permette l’utilizzo gratuito per i primi 30 minuti ed una più adatta ai turisti:

TIPOLOGIE:

– ANNUALE RICARICABILE con i primi 30 minuti gratis per ogni noleggio

– RICARICABILE A CONSUMO senza scadenza e senza fascia gratuita

ABBONAMENTO ANNUALE – costo fisso di 10 euro all’anno, ogni noleggio ha una fascia gratuita di 30 minuti.

Se il noleggio dura più di 30 minuti si applicano le seguenti tariffe:

BICI MUSCOLARI (SENZA PEDALATA ASSISTITA)

0,50 € per ogni mezz’ora o frazione fino al 120esimo minuto di utilizzo;

1,00 € per ogni mezz’ora o frazione successiva al 120esimo minuto di utilizzo.

BICI ELETTRICHE (PEDALATA ASSISTITA)

1,00 € per ogni mezz’ora o frazione fino al 120esimo minuto di utilizzo;

2,00 € per ogni mezz’ora o frazione successiva al 120esimo minuto di utilizzo.

Tempo di utilizzo giornaliero massimo: 5 ore

RICARICABILE (SENZA FASCIA GRATUITA)

Non ha costi fissi e non ha scadenza.

Prevista una fascia gratuita di 5 minuti per verificare che tutto funzioni correttamente

BICI MUSCOLARI (SENZA PEDALATA ASSISTITA)

0,50 € per ogni mezz’ora o frazione fino al 120esimo minuto di utilizzo;

1,00 € per ogni mezz’ora o frazione successiva al 120esimo minuto di utilizzo.

BICI ELETTRICHE (PEDALATA ASSISTITA)

1,00 € per ogni mezz’ora o frazione fino al 120esimo minuto di utilizzo;

2,00 € per ogni mezz’ora o frazione successiva al 120esimo minuto di utilizzo.