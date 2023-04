Casargo: al Dott. Nicola Fazzini la borsa di studio degli Alpini

Esibizione del Coro Grigna alla serata organizzata dall’Ana Sezione di Lecco

Sabato sera grande partecipazione in alta Valsassina per la manifestazione delle penne nere

CASARGO – La chiesa di San Bernardo sabato sera ha ospitato alpini e simpatizzanti provenienti da tutta la provincia per assistere al concerto pasquale del Coro Grigna diretto dal maestro Riccardo Invernizzi. Occasione della serata la consegna della borsa di studio per medici e ricercatori intitolata al “Ten. Medico Corrado Pedroni”.

Presenti molti membri del consiglio direttivo dell’associazione Nazionale Alpini Sezione di Lecco e il loro neo Presidente Emiliano Invernizzi, proprio a Casargo quest’anno ricorre il centenario del Gruppo.

A rappresentare le istituzioni locali il Sindaco di Casargo Antonio Pasquini, quello di Parlasco Renato Busi e il primo cittadino di Margno Giuseppe Malugani.

Non è mancato alla serata anche il parroco del paese don Bruno Maggioni.

Motivo centrale dell’evento la consegna della borsa di studio per medici e ricercatori che è stata assegnata al giovane Dottore Nicola Fazzini. Originario di Premana, classe 1994, si è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Pavia è inoltre medico abilitato del Soccorso Alpino e ha prestato la propria professione anche in alcune Rsa del territorio.

Il riconoscimento a memoria del tenente e medico Corrado Pedroni viene assegnato a un ricercatore che si distingue anche per la propria attività professionale a servizio della collettività come secondo i principi di solidarietà che caratterizzano gli alpini.