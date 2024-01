Dopo 32 anni cambio della guardia alla farmacia di Cremeno

Il Dott. Ambrogio Rusconi ha passato il testimone alla Dott.ssa Patrizia Valsecchi

Ieri, sabato, l’inaugurazione della nuova gestione che introdurrà anche servizi di telemedicina per i cittadini

CREMENO – Dopo ben 32 anni il Dott. Ambrogio Rusconi passa il testimone della farmacia alla Dott.ssa Patrizia Valsecchi.

Una lunga carriera quella di Rusconi con il camice bianco dietro al bancone al servizio dei cittadini dell’altopiano valsassinese come ricorda: “Sicuramente mi mancherà molto il rapporto che anno dopo anno si è instaurato con residenti e villeggianti. Ho iniziato qua a Cremeno la mia avventura aprendo questa farmacia nel gennaio del 1992. Prima di allora lavoravo presso un ospedale e poi questa scelta che ho condiviso con mia moglie Antonella Cappello. Adesso è venuto il momento di lasciare in nuove e sicure mani l’attività e di goderci un po’ di relax”.

Alla gestione della farmacia di via Roma ora c’é la Dott.ssa Patrizia Valsecchi, 36 anni di Introbio che proprio con il Dott. Rusconi fece il tirocinio ad inizio carriera. A lei non mancano esperienza e professionalità, per 11 anni ha lavorato come farmacista tra Valsassina e Lago afferrando poi questa nuova opportunità.

“E’ una sfida che ho voluto cogliere proprio nel nostro territorio – spiega con entusiasmo la Dott.ssa Valsecchi – Come obiettivo c’é anche quello di inserire dei servizi di telemedicina per avvicinarci sempre di più alle esigenze degli abitanti. Al mio fianco c’é la Dott.ssa Elena Comini, volto conosciuto perché già presente nella precedente gestione”.

Per inaugurare la nuova attività ieri è stato allestito un rinfresco a cui sono intervenuti anche il sindaco di Cremeno Pierluigi Invernizzi e il parroco don Lucio Galbiati.