La Cooperativa Le Grigne in festa per i 40 anni di fondazione

Ieri, venerdì, in occasione dell’anniversario si è svolta anche la 41^ edizione di camminiamo insieme

Giornata dell’inclusività a Introbio, a Pala Baster serata in compagnia per i ragazzi della Cooperativa, familiari e simpatizzanti

INTROBIO – Una giornata di festeggiamenti quella di ieri per ricordare più traguardi della Cooperativa Sociale Le Grigne: i 40 anni di fondazione, la 41^esima edizione di Camminiamo Insieme e la 9^ edizione dedicata alla memoria di Dario Busi.

Ad aprire il pomeriggio di celebrazioni alle 16.30 la messa nella chiesa di Sant’Anna di Vimogno. I festeggiamenti si sono poi spostati a Introbio a Pala Baster. Lì alle 18 ha preso il via la consueta camminata non competitiva giunta alla 41^ edizione. Due i percorsi previsti, da 3 o 7 km, 126 i concorrenti totali che ne hanno preso parte.

Presso la tensostruttura molti i presenti tra familiari, amici e sportivi che si sono ritrovati per una serata conviviale. Cena a base di piatti tipici a cura degli immancabili volontari.

Prima delle premiazioni per i concorrenti della camminata a prendere la parola la presidente della Cooperativa e coordinatrice Andreina Magni: “Un ringraziamento speciale alle associazioni e alle istituzioni che ci sono vicine e ci sostengono e anche a tutti i volontari che hanno reso possibile questa serata. Un pensiero speciale ai presidenti che mi hanno preceduta e che purtroppo in gran parte non sono più con noi. A loro arriveranno i palloncini che prima abbiamo liberato nel cielo”.