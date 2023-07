La Valsassina ha accolto il 2 ° Reggimento della Brigata Alpina Taurinense

I militari sono impegnati nelle attività addestrative del Modulo Movimento in Montagna

Il colonello Fassero “Grazie per l’ospitalità che ci state regalando”

BARZIO – La Valsassina ha accolto il glorioso “Doi” 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense che fino a domenica sarà sul territorio con la 106° Compagnia supporto alla manovra del Battaglione Saluzzo per le attività addestrative Modulo di Movimento in Montagna.

Un gradito ritorno sui nostri monti e tra la nostra gente, circa 150 militari saranno infatti impegnati nelle varie attività di addestramento e in una serie di cerimonie e incontri collaterali con le realtà istituzionali e la popolazione, a suggello del rapporto mai andato perso tra le penne nere e le nostre terre.

Nella mattinata di lunedì è stato allestito il campo militare in località Fornace a Barzio che farà da base per la Brigata.

Martedì mattina invece il Modulo di Movimento Montagna, 106 Cp Btg Saluzzo della Taurinense ha effettuato la prima ascensione sul Monte Muggio.

Ieri sera la cerimonia per il saluto dei comandanti alle autorità locali presso la sala conferenze della Comunità Montana. Esattamente un anno fa furono i militari del 9° Reggimento, Battaglione L’Aquila, a salire sulle principali cime del Lecchese.

A fare gli onori di casa il Presidente della Comunità Montana Fabio Canepari :”Grazie per averci scelto ancora per le vostre esercitazioni. La vostra presenza ci entusiasma, noi gente di montagna abbiamo nel cuore gli Alpini, ognuno di noi ha in casa un cappello d’alpino e un familiare che appartiene al vostro corpo. Un grazie particolare ai Gruppi Alpini del territorio e dei paesi che sono sempre presenti anche nelle fasi di emergenza a sostenete la popolazione e le istituzioni”.

Emiliano Invernizzi, presidente della sezione Ana di Lecco ha aggiunto: “E’ un onore potervi accogliere per essere ancora teatro con il nostro territorio per le vostre esercitazioni. Per noi la vostra presenza è molto importante perché ci avvicina quello che è l’esercito agli Alpini. Far sapere ai giovani che c’é questa opportunità: lavorare nell’esercito. In un momento di difficoltà per i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, questa è una grande possibilità”.

Mentre il Comandante 2° Reggimento Alpini il Colonello Massimiliano Fassero ha detto: “Ci avete riservato una accoglienza straordinaria. l’Associazione Nazionale Alpini ci mette nelle migliori condizioni per svolgere il nostro lavoro qua. Noi siamo qua per il modulo di movimento montagna estivo. Andare in montagna cimenta lo spirito di Corpo, dove il Colonello e l’Alpino fanno lo stessa fatica. tra queste meravigliose montagne ci si ritrova e grazie per l’accoglienza. Possiamo sfruttare le vostre cime e splendide falesie. Ci voglkiamo cimentare con coi e anche ocn la la popolazione che ci ospita. Il rempo che passiamo cokn voi per noi sarà esperienza di arriccchimanto”

Durante la serata sono stati proiettati alcuni filmati riguardo l’attività delle truppe alpine oggi, principali attività degli ultimi anni, attività di marcia, corsi di arrampicata.

“Grazie per aver scelto ancora il nostro territorio e grazie alla Sezione Ana Lecco e a tutti i Gruppi – interviene la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hoffmann – Le nostre comunità amano gli Alpini. Lo spirito con cui affrontate la montagna di sacrificio, determinazione, libertà e protezione verso gli altri. Voi non lasciate mai indietro nessuno i vostri valori come quello della fratellanza sono i fondamenti della nostra Costituzione. Grazie per essere la rappresentazione migliore del nostro tricolore. Grazie per essere qui, farete fatica ma in cima dalle nostre montagne godrete di un paesaggio bellissimo”.

Presente anche il consigliere regionale, Giacomo Zamperini: “Porto i saluti anche del presidente della Regione Fontana, stiamo cercando di sostenere le associazione combattentistiche e d’arma con dei contribuiti perché servono anche i fatti. Stiamo vagliando la possibilità di dare una mano a questo corpo con il servizio di leva, i giovani hanno perso questa grande occasione. Questo territorio vi accoglie con gioia, dove c’é un’emergenza e una necessità, per prime arrivano sempre le Penne Nere. Grazie, senza di voi la nostra patria sarebbe molto più povera.”

Poi l’intervento del sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia: “Grazie per onorarci della vostra presenza, siete fantastici”.

Al termine della serata c’è stato un simbolico scambio di crest, emblemi militari, tra gli Alpini in armi e la sezione Ana di Lecco seguito da un rinfresco.

Tra i presenti Renato Spreafico, consigliere Nazionale Ana, i sindaci e i rappresentanti dei paesi valsassinesi e i capogruppi Ana.

Nella giornata di mercoledì è prevista l’ascensione al Sodadura ai Piani di Artavaggio con sosta presso il Rifugio Cazzaniga-Merlini, venerdì in Grigna dal Vo’ di Moncodeno (Esino Lario).

I militari raggiungeranno anche il luogo simbolo degli alpini lecchesi, la chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno al Pian delle Betulle, e parteciperanno alle cerimonie ufficiali di Barzio, Bellano e Mandello (dove si esibirà con il suo spettacolare “carosello” la Fanfara della Brigata Taurinense). Da segnalare che nel pomeriggio di giovedì 6 luglio il campo base di Prato Buscante aprirà al pubblico, e in particolare ai giovani e ai ragazzi partecipanti ai Campi scuola Ana, per una serie di dimostrazioni operative delle specialità alpine.