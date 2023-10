Moggio Profumi & Sapori d’Autunno, appuntamento a domenica

Diversi i punti ristoro tra le vie del paese dove gustare delizie della cucina di montagna e delle cantine d’Italia

20° edizione per l’immancabile evento patrocinato dal Comune di Moggio e dall’Unione Commercianti Lecchesi

MOGGIO – Appuntamento immancabile che per i più golosi che segna l’autunno valsassinese. Un successo consolidato giunto alla 20° edizione, organizzato dal Comune di Moggio e dall’Unione Commercianti Lecchesi.

La manifestazione prende il via sabato 7 ottobre alle ore 15 con la castagnata in paese e giochi di animazione per i più piccoli.

Domenica 8 ottobre si entra nel vivo dell’evento, alle ore 10 inizia la distribuzione del kit di degustazione in piazza Cavour a seguire verrà presentata la la manifestazione e le varie proposte di degustazione.

Dalle ore 11 sarà possibile iniziare gli assaggi nelle 8 attività dei commercianti di Moggio, ogni degustazione ha un prezzo di 4 euro.