Monte Marenzo. Con la Festa della Mamma tornano le azalee della ricerca

La Pol. Monte Marenzo al fianco dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

Domenica 14 maggio, nell’atrio del municipio, ci saranno i volontari con le azalee della ricerca

MONTE MARENZO – Dai forza alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne, come Antonella l’ha data a sua figlia Francesca. Sono proprio Francesca, curata a 26 anni per un linfoma di Hodgkin, e sua mamma Antonella le protagoniste della tradizionale iniziativa dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc).

In occasione della Festa della Mamma, domenica 14 maggio, i volontari dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, come ormai fanno da ben 38 anni, scenderanno in piazza per raccogliere fondi a sostegno dell’Airc. Dalle ore 8, fino ad esaurimento delle azalee, saranno presenti presso l’atrio del municipio di Monte Marenzo.