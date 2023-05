Al volante senza patente, oltre 5mila euro di multa e fermo del veicolo

La Polizia Locale di Olginate ha sorpreso un ragazzo residente a Calolzio

Gli agenti erano stati chiamati perché, in seguito a un incidente, i conducenti non riuscivano a mettersi d’accordo

OLGINATE – Era al volante senza aver mai conseguito la patente, una infrazione che è costata caro a un giovane di Calolziocorte. A sorprenderlo sono stati gli agenti della Polizia Locale di Olginate nel pomeriggio di ieri, sabato 13 maggio.

“Siamo stati chiamati perché, a seguito di un sinistro stradale, i due coinvolti non riuscivano a mettersi d’accordo – racconta il vicecomandante della Polizia Locale di Olginate Francesco Carroccio -. Quando siamo arrivati sul posto, in via Spluga davanti al cimitero, c’erano i due conducenti ad attenderci”.

Alla richiesta dei documenti, però, il guidatore di una Fiat Punto si è mostrato titubante: “Ci ha detto di avere dimenticato a casa la patente, ma subito non mi è sembrato sincero – ha continuato il vicecomandante Carroccio -. Perciò è stato accompagnato al comando per ulteriore accertamenti”.

Dal controllo è emerso che era alla giuda dell’auto senza avere mai conseguito la patente, perciò gli è stata elevata una multa di 5.100 euro e disposto il fermo veicolo per 3 mesi ragazzo residente a Calolziocorte. Soltanto la settimana scorsa la Polizia Locale di Olginate aveva fermato un altro conducente senza patente di Olginate.