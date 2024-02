Cade con il parapendio in Valcava, soccorso un uomo di 43 anni

L’allarme nel pomeriggio di mercoledì

TORRE DE’ BUSI – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri, mercoledì, in Valcava nel territorio comunale di Torre de’ Busi. Un uomo di 43 anni è caduto in una zona impervia con il parapendio: sul posto i Vigili del Fuoco con un mezzo fuoristrada e la squadra Saf, i tecnici del soccorso alpino e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).