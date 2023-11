Blocca il traffico, danneggia le auto e aggredisce i poliziotti: arrestato

Lo sconcertante episodio è avvenuto nella serata di martedì 14 novembre

Dopo aver danneggiato con calci e pugni alcune auto in transito, l’uomo ha minacciato i poliziotti con un coccio di bottiglia

LECCO – Serata movimentata quella del 14 novembre scorso, gli uomini della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lecco – Squadra Volanti hanno arrestato un uomo responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia, porto di armi e altri oggetti atti a offendere.

Erano le ore 22 quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione di una persona molesta che, in evidente stato di ebbrezza, stava danneggiando con calci e pugni i veicoli in transito ostruendo la circolazione. All’arrivo degli agenti c’erano molte macchine in coda e diverse persone fuori dai veicoli, che indicavano la presenza del soggetto poco più avanti. L’uomo aveva, infatti, bloccato il traffico e si era gettato su un’auto danneggiandola e minacciando di morte i passeggeri.

Gli operatori hanno cercato di parlare con l’uomo per riportarlo alla calma ma, sotto effetto di sostanza stupefacente e/o alcolica, ha mostrato un atteggiamento scontroso e aggressivo cominciando a inveire e insultare i poliziotti. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato a dimenarsi e a minacciare gli agenti, per poi scagliarsi contro di loro brandendo il collo di una bottiglia di vetro rotta.

Ne è seguita una colluttazione, gli agenti però sono riusciti a togliergli il coccio di vetro e bloccarlo. Arrestato, nella giornata del 15 novembre ha avuto luogo presso il Tribunale di Lecco il processo direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.