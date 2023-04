La chiamata ai soccorsi intorno alle 17.30 di oggi

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco in via Roma intorno alle 17.30 di oggi, domenica 2 aprile. Alcuni calcinacci si sono staccati da un cornicione di un palazzo del centro storico della città finendo in strada.

I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto per verificare l’accaduto, hanno provveduto a transennare la zona dove è avvenuto il distacco del materiale. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito.