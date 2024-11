E’ morto l’imprenditore Aldo Nava, della Mario Nava spa di Bosisio Parini

Era padre di Daniele, ex presidente della Provincia di Lecco ed ex vicesindaco del capoluogo manzoniano

L’ultimo saluto ad Aldo Nava si terrà domani, sabato 2 novembre, alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Eupilio

EUPILIO – È scomparso Aldo Nava, noto imprenditore e figura di rilievo nel tessuto produttivo lecchese. Nava, classe 1946, originario di Castello a Lecco e residente a Eupilio, si è spento nella sua abitazione giovedì 31 ottobre. Imprenditore di lunga data, Nava era a capo della Mario Nava S.p.A., azienda fondata dal padre nel 1956 e divenuta una realtà di eccellenza nello stampaggio a freddo della lamiera, con sede a Bosisio Parini. Sotto la sua guida, l’azienda ha raggiunto livelli di competenza e specializzazione tali da posizionarla tra i principali nomi del settore in Europa, producendo componenti per l’automotive, il termo-idraulico e l’elettrodomestico.

Aldo Nava lascia un’importante eredità professionale e umana, nonché una forte impronta di innovazione nel mondo industriale locale. Sua è stata la spinta alla crescita di un’azienda che, partita come piccola realtà artigianale, si è trasformata in una colonna portante del Made in Lecco. Nava era anche il padre di Daniele Nava, ex presidente della Provincia e già vicesindaco di Lecco, a cui la comunità lecchese e il mondo imprenditoriale si stringono in segno di vicinanza.

