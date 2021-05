L’allarme nel primo pomeriggio

L’escursionista è stato recuperato illeso

LECCO – Un altro intervento in montagna nel pomeriggio di sabato per i soccorritori, allertati intorno alle 14 per un disperso in zona Rifugio Stoppani.

Stando a quanto appreso l’escursionista, in buone condizioni, avrebbe perso l’orientamento. Sul posto per il recupero si è portata una squadra SAF dei Vigili del Fuoco composta da due persone.

L’intervento si è concluso alle 16.30, la persona è stata riaccompagnata a valle illesa.