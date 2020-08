Si perdono alle pendici del Resegone, recuperati dai Vigili del Fuoco

Intervento del nucleo Saf con l’elinucleo di Malpensa

I due escursionisti recuperati col verricello

MORTERONE – Nella giornata ieri, venerdì 14 agosto, verso le ore 16 il nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, in collaborazione con l’elinucleo di Malpensa, è intervenuto per soccorrere due persone che si erano perse in località Cascina dell’Orso alle pendici del monte Resegone.

I due malcapitati sono stati recuperati tramite operazione al verricello dall’equipaggio dell’elicottero Drago VF82 e successivamente trasportati in zona sicura in buone condizioni fisiche. L’intervento di soccorso tecnico urgente è terminato alle ore 18.30