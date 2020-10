SS36, auto si ribalta nell’attraversamento di Lecco, un ferito

L’incidente è avvenuto in direzione sud tra Abbadia e Lecco

Coinvolti tre anziani, un 77enne è stato trasportato in ospedale con ferite lievi

LECCO – Incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, lungo la Statale 36 tra Abbadia Lariana e Lecco. Un’auto che viaggiava in direzione sud (Milano) ha perso il controllo ribaltandosi in carreggiata all’altezza dell’attraversamento cittadino.

Sul posto, in codice rosso, si sono portati un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Tre le persone coinvolte nel sinistro di 72, 74 e 77 anni. Solo per l’uomo di 77 anni si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice verde.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area interessata dal sinistro.