Maltempo, alberi caduti e disagi nella notte. Allerta arancione fino alle 18 di stasera

Riaperta la stazione di Monza, sulla linea Lecco-Milano, ma ancora treni a singhiozzi

A Barzio, nella notte, un albero è caduto su alcune auto parcheggiate

LECCO – Dopo la giornata di ieri, anche la notte – fra lunedì 24 e martedì 25 luglio – è stata all’insegna del maltempo, con il temporale che ha imperversato su tutta la provincia.

Numerose le richieste di soccorso arrivate ai Vigili del fuoco di Lecco, soprattutto per allagamenti e alberi caduti. Un albero di grandi dimensioni è caduto su alcune auto parcheggiate a Barzio.

In serata una frana è caduta all’altezza di Limonta, nel Comune di Oliveto Lario: la strada provinciale Lariana (Lecco-Bellagio) è attualmente interrotta in località ‘acqua marcia’, in posto i Vigili del Fuoco e il sindaco Federico Gramatica. “Si tratta di una colata di fango e detriti – fa sapere quest’ultimo – si sta già lavorando per ripulire la carreggiata, speriamo di poterla rendere agibile al più presto”.

I Vigili del fuoco di Lecco stanno inoltre coadiuvando negli interventi i colleghi della provincia di Monza.

Il report della Protezione civile della Lombardia

A partire dalle ore 14 circa di ieri pomeriggio, precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, in spostamento da ovest verso est, hanno interessato l’Alta Pianura e la Fascia Prealpina. Localmente si sono verificati anche rinforzi di vento e grandinate.

Nelle ultime 6 ore sono state registrate le seguenti cumulate di pioggia massime:

Varese: 44 mm

Monza Brianza: 34 mm

Milano: 33 mm

Lecco: 29 mm

Bergamo: 25 mm

I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua monitorati attualmente si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento, fatta eccezione per il Seveso e il Lambro che, rispettivamente, nelle stazioni di via Valfurva e di via Feltre, hanno superato la soglia di ordinaria criticità. Il livello dei due torrenti è attualmente in diminuzione.

Le linee ferroviarie

Il servizio ferroviario ha subito pesanti modifiche e interruzioni a causa dei danni in diverse aree della rete lombarda. Le stazioni di Monza e Gallarate sono state chiuse diverse ore.

“Il servizio ferroviario continua a subire modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall’infrastruttura per la caduta di alberi – si legge sul sito di Trenord – Si segnalano forti ritardi della circolazione e limitazioni su diverse tratte. E’ stata ripristinala la circolazione tra le stazioni di Monza e Carnate a seguito dei danni provocati ieri dal maltempo nella stazione di Monza”.

L’allerta arancione

L’allerta arancione per rischio temporali e l’allerta gialla per rischio idrogeologico restano valide fino alle ore 18 di oggi, martedì 25 luglio.