Colico. Auto si ribalta sulla SS36 all’altezza dell’uscita Piona

L’incidente al km 83 in direzione nord

Chi viaggiava sulla vettura, un uomo di 36 anni, sembrerebbe non aver riportato ferite gravi

COLICO – Un’auto si è ribalta sulla SS36 all’altezza dell’uscita di Piona, in direzione nord. Ancora ignote le cause che hanno provocato l’incidente al km 83, all’interno della galleria Montepiazzo, anche se fortunatamente sembrerebbe che chi viaggiava a bordo della vettura, un uomo di 36 anni, non abbia riportato gravi ferite.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 di oggi, lunedì. Sul posto si sono mobilitati il Soccorso Bellanese, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco di Lecco con un’APS.