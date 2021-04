Colico. Deve scontare quattro anni di reclusione, arrestato un 40enne

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione

Maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate, nonché furto in abitazione in concorso

COLICO – Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 aprile, i Carabinieri della Stazione di Colico hanno arrestato un 40enne della zona, noto alle Forze di Polizia, poiché destinatario di un ordine di carcerazione per espiazione della pena detentiva di 4 anni di reclusione, emesso il 9 aprile scorso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Firenze, per aver commesso a Empoli (FI), negli anni dal 2012 al 2014, maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate, nonché furto in abitazione in concorso. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Lecco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.