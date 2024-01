Mandello. Auto si ribalta in via Baraggia, intervento dei Vigili del Fuoco

Una donna di 64 anni è stata trasportata all’ospedale di Lecco

Fortunatamente non si sarebbe procurata ferite gravi nell’incidente

MANDELLO – Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco intorno alle 10.30 di oggi, domenica 7 gennaio, per un’auto che si è ribaltata a Mandello del Lario, lungo via Baraggia, la strada che dal cimitero scende verso le poste.

Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per la donna di 64 anni all’interno dell’autovettura. I Vigili del Fuoco hanno affidato la donna alle cure dei sanitari e hanno messo in sicurezza la scena dell’incidente. Sul posto anche l’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’automedica da Lecco e le forze dell’ordine. La 64enne è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico)