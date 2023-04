E’ successo poco prima delle 19 sulla Sp72

Sul posto i Vigili del Fuoco

MANDELLO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di venerdì sulla Sp72 a Mandello per un incidente tra u’auto ed un camper.

La squadra ha messo in sicurezza i due veicoli, in particolare il camper vista la possibile presenza di bombole di GPL. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita in maniera seria.