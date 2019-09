Masso casca sulla provinciale tra Varenna e Bellano, verifiche in corso

Ancora uno smottamento ha interessato la SP72 tra Varenna e Bellano

Una grossa roccia è caduta all’uscita della galleria

VARENNA – Di nuovo un episodio franoso sulla provinciale 72 sul lago: del materiale roccioso è caduto sulla carreggiata stradale nel tratto tra Varenna e Bellano, precisamente all’uscita della prima delle due gallerie per chi viaggia da Varenna.

Due operatori della Polstrada di Bellano, intervenuti, hanno provveduto immediatamente a spostare il masso dalla corsia e a mettere in sicurezza l’area, allertando nel frattempo i Vigili del Fuoco e la Provincia, ente competente sulla strada.

Sono in corso le verifiche per capire se si tratti di un episodio isolato o ci sia ulteriore materiale instabile. La strada al momento non è stata chiusa.

L’eventuale chiusura prolungata potrebbe essere un problema non da poco in vista di questo fine settimana in cui, proprio a Varenna, è previsto l’Air Show con le Frecce Tricolore ed è quindi prevedibile una grande affluenza di persone e veicoli sul lago.