Oliveto Lario. Persona scomparsa in acqua, ricerche in corso

Soccorritori in azione per ritrovare un uomo inghiottito dalle acque vicino a Onno

Il fatto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato

OLIVETO LARIO/ONNO – Sono in corso le ricerche per una persona che risulta scomparsa nelle acque di Oliveto Lario, in una spiaggia libera prima di Onno.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco la squadra di Lago Sicuro, sommozzatori e nucleo di elicotteri, tra cui l’elisoccorso da Como. Mobilitata anche la Croce Rossa di Lecco con Nau 140 e Croce Rossa di Asso. Allertati anche i Carabinieri di Lecco.

Stando alle prime informazioni a essere inghiottito dal lago intorno alle 14.00 di oggi, sabato, sembrerebbe un uomo di trent’anni, che si troverebbe a quindici metri di profondità.

Seguiranno aggiornamenti non appena possibile.