Barzanò: con l’auto fuori strada. Grave 77enne

L’incidente è avvenuto ieri sera, poco prima delle 21: l’uomo è stato probabilmente colto da malore

E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate

BARZANO’ – Ha perso il controllo dell’auto, probabilmente colto da malore, finendo fuori strada. Sono gravi le condizioni dell’uomo di 77 anni trasportato ieri sera, venerdì, in codice rosso, all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate dopo un incidente avvenuto poco prima delle 21 lungo via Gramsci, in località Villanova.

Ad allertare i soccorsi alcune persone presenti in quel momento sul posto che hanno riferito di aver visto l’auto, una Nissan Qashqai, sbandare più volte prima di terminare la corsa contro il muretto di un’abitazione.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi tanto che in volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso da Como. Dopo le prime cure prestate in loco, il 77enne è stato trasportato in ambulanza in codice rosso a Merate.

Presenti sul posto per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto i carabinieri della Compagnia di Merate.