Incidente ad Arlate, i funerali di Raffaele Manzoni verranno celebrati domani a Robbiate

Il 53enne lascia la moglie e due figlie

Era originario di Robbiate e particolarmente conosciuto a Merate

ROBBIATE – Verranno celebrati domani, sabato 8 luglio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Alessandro a Robbiate i funerali di Raffaele Manzoni (Lele), il motociclista tragicamente morto nelle schianto contro un’auto, lo scorso mercoledì, a Arlate.

L’uomo, originario proprio di Robbiate, da qualche tempo si era trasferito a Villa d’Adda con la moglie Mihaela, che ha compiuto gli anni nel giorno della morte del marito, e le due figlie Sarah e Denisa. Il 53enne era particolarmente conosciuto anche a Merate, dove aveva mantenuto il magazzino della sua ditta di impianti elettrici, la Lele 3Ka.

Mercoledì mattina, dopo aver salutato la moglie, con cui era sposato da 19 anni, era salito in sella alla sua moto per andare al lavoro; ad Arlate, lungo via Nuova provinciale lo schianto, violentissimo, contro una Lancia Y. I tentativi di salvargli la vita da parte del medico arrivato con l’elisoccorso e dei soccorritori dell’ambulanza sono stati vani.