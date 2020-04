Merate, pescavano nel lago di Sartirana: beccati dalla Polizia locale

E’ successo l’altra mattina: i due si erano nascosti nel canneto per riuscire lo stesso a pescare

Sono stati sanzionati in base alle normative vigenti

MERATE – Pescavano, come se nulla fosse, nel lago di Sartirana nonostante i divieti di accesso all’area e le normative di contrasto alla diffusione del covid 19. E’ successo sabato mattina quando due ragazzi, di nazionalità straniera, sono stati multati perché pescavano all’interno della riserva del lago di Sartirana.

I due sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia locale impegnati in un pattugliamento a piedi dell’area della riserva del lago di Sartirana, il cui accesso è stato chiuso in base all’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Panzeri per contrastare il diffondersi del virus.

Praticamente nascosti nel canneto, i due ragazzi, entrambi residenti fuori città, avevano allestito la loro postazione per pescare nello specchio d’acqua. Alla vista delle divise hanno pure cercato di scappare, ma sono stati circondati e bloccati. Dai controlli effettuati, è emerso che, oltre a essersi spostati dal proprio domicilio senza una motivazione valida e aver infranto l’ordinanza sindacale, i due erano pure sprovvisti della licenza di pesca.