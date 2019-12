Monticello, auto contro un muretto, ferita 36enne

Schianto in via Bocconi poco dopo le 11.30

Ferita una 36enne finita con la propria auto contro un muretto

MONTICELLO – Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, a Monticello Brianza in via Bocconi, a causa di un incidente stradale. Coinvolta un’auto, una Fiat 500 di colore bianco, finita fuori strada contro un muretto.

E’ successo poco dopo le 11.30. Stando a quanto appreso sul posto, sembra che la Fiat 500, guidata da una ragazza di 36 anni, stesse scendendo da via della Quercia per immettersi in via Bocconi quando, trovandosi davanti un’altra auto, non sarebbe riuscita a frenare, forse per un problema ai freni. La ragazza, per evitare l’impatto, avrebbe così sterzato bruscamente finendo dapprima sul marciapiede e quindi contro un muretto a bordo strada.

Immediata la chiamata ai soccorsi, allertati in codice rosso: sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza e l’automedica. In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Como, poi fatto rientrare. Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. La 36enne è stata soccorsa in codice giallo.