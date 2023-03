Osnago. Scontro auto moto in zona Fiera: 68enne in ospedale

E’ successo questo pomeriggio, domenica: in ospedale il motociclista

L’incidente è avvenuto in zona Fiera a Osnago: a scontrarsi una Polo e una moto

OSNAGO – Scontro auto moto nel pomeriggio di oggi, domenica, in zona Fiera a Osnago. L’incidente è avvenuto in via Martiri della Liberazione poco dopo le 16: ad aver la peggio il motociclista trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Toccherà ora ai carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.