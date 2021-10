Scontro auto moto sulla Provinciale a Barzago: morto il 54enne

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, poco dopo le 12.30 sulla Como – Bergamo a Barzago

Inutile il disperato volo in ospedale, dove è morto Maurizio Colombo, 54 anni

BARZAGO – Non ce l’ha fatta Maurizio Colombo, l’uomo di 54 anni rimasto coinvolto oggi, venerdì, intorno alle 12.30 in un incidente lungo la provinciale 342 Como – Bergamo all’altezza di via Leopardi, poco prima del campo sportivo.

Soccorso in codice rosso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Manzoni di Lecco in arresto cardio circolatorio con traumi multipli a torace, bacino e arto inferiore, Colombo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale rendendo vano ogni tentativo di rianimarlo.

Cresciuto a Monticello e residente da qualche tempo a Sirtori, Colombo, padre di famiglia, lavorava a Bulciago e stava tornando a casa in pausa pranzo in sella al suo scooter quando è successo l’incidente. Da quanto è stato possibile apprendere e che dovrà trovare riscontro dai rilievi della Polstrada di Lecco, il motociclista si è scontrato con un’auto condotta da un uomo di 81 anni che stava effettuando la manovra di svolta in via Leopardi. Un urto violentissimo tanto da non lasciare scampo, di fatto, all’uomo, spirato in ospedale. Profondo il cordoglio e il dolore tra le tante persone che conoscevano l’uomo e i suoi familiari.