I soccorsi allertati da alcuni passanti

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo

MERATE – Soccorsi in Viale Verdi a Merate nel pomeriggio di oggi, martedì. L’intervento dell’ambulanza si è reso necessario per un uomo probabilmente colpito da malore mentre camminava sulla ciclopedonale che costeggia a fianco del viale che attraversa da est a ovest la città.

Stando a quanto appreso, ad accorgersi del malessere sarebbero stati alcuni passanti che hanno prontamente assistito l’uomo, aspettando con lui l’arrivo dei soccorsi. Una volta raggiunto dai sanitari l’85enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso.