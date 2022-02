Gare ‘clandestine’ di moto a Bulciago, annunciati maggiori controlli

L’attenzione delle forze dell’ordine sulle gare clandestine di moto a Bulciago

La Prefettura annuncia maggiori controlli per evitare che si ripetano

BULCIAGO – Durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è svolto mercoledì in Prefettura è stato esaminata la questione delle “gare clandestine” lungo via Conte Taverna nel Comune di Bulciago, ovvero di giovani biker che si ritrovano dando il via a prove di velocità sulla strada.

Sul punto, hanno fatto sapere in una nota dalla Prefettura, saranno svolti servizi preventivi a cura dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Stradale.

Per cercare di prevenire questi episodi, le forze dell’ordine terranno d’occhio i social dove in precedenza erano state diffuse le notizie sull’organizzazione degli eventi nel territorio comunale.

Così come a Bulciago, anche nella bergamasca la Questura ha alzato l’attenzione sullo svolgimento di queste gare, annunciando maggiori controlli (vedi articolo).