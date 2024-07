Due giovani soccorse per un malore lungo il Sentiero delle Vasche

L’intervento del Soccorso Alpino intorno alle 14

Una delle due è stata trasportata in Ospedale in codice giallo

VALMADRERA – Intervento del Soccorso Alpino nel primo pomeriggio di oggi, domenica, lungo il sentiero delle vasche a Valmadrera per soccorrere due giovani di 25 e 26 anni colpite da malore mentre erano in acqua.

L’allarme è scattato poco prima delle 14, in posto una squadra del Cnsas stazione Triangolo Lariano e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Una delle due giovani è stata portata in ospedale in codice giallo.