Doppio intervento per i volontari del Soccorso Alpino Valsassina – Valvarrone

Il primo a Colico, zona Monte Scoggione per due escursionisti che si sono persi

Il secondo intervento è stato effettuato a Pasturo per un uomo di 83 anni colto da malore

COLICO – PASTURO – Due interventi oggi, domenica, per i tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

Il primo alle ore 11.20, nella zona del Monte Scoggione, comune di Colico, per soccorrere due giovani escursionisti che avevano perso la traccia del sentiero e quindi si erano ritrovati in un canale impervio, a un centinaio di metri dal tracciato. Cinque tecnici della Stazione li hanno raggiunti a piedi e dopo una prima valutazione con la centrale di Soreu dei Laghi, si è deciso di recuperarli tramite l’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza decollato da Como. L’intervento si è concluso alle 18.00 con il rientro delle squadre, a piedi.

Mentre era in corso il primo intervento, alle ore 12.30, la Stazione di Valsassina – Valvarrone è stata attivata di nuovo per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso di Como di Areu per un escursionista di 83 anni, che aveva avuto un malore nella zona del bivacco dei Comolli, nella Grigna Settentrionale, comune di Pasturo. L’uomo è stato raggiunto, valutato e portato in ospedale.