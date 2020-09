Incidenti in montagna. Soccorsi al lavoro sul Pizzo dei tre Signori

Un ferito in condizioni serie sul Pizzo dei Tre Signori

Soccorso alpino in azione per riportare l’uomo a valle

INTROBIO – Si preannuncia lungo e complicato l’intervento in corso dal primo pomeriggio di domenica sul Pizzo dei Tre Signori dove il soccorso alpino è impegnato nel recupero di un escursionista.

Il ferito, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato alcune serie contusioni nella zona della vetta. Poco dopo mezzogiorno era stato allertato l’elicottero del 118 che però, a causa del cielo coperto da fitte nuvole nella zona della montagna, non ha potuto raggiungere l’escursionista.

Sono quindi intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, con una decina di tecnici della stazione Valsassina per calare il ferito verso la Val Biandino. A complicare la situazione sono le condizioni praticamente invernali del monte, per la neve caduta nelle ultime ore che rende il terreno ripido e pericoloso.

Altri volontari sono stati chiamati in rinforzo all’attuale squadra per darsi il cambio durante l’intervento. Ci si augura in un miglioramento del meteo che possa consentire all’elisoccorso di tornare ad operare.

Un ferito lieve sul Due Mani

Nel frattempo è già stato recuperato un altro escursionista, per un trauma ad una caviglia, nella zona del Due Mani, verso la bocchetta di Desio. Il soccorso Alpino ha recuperato il ferito accompagnandolo verso la strada.