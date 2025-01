Incrodati al Caminetto Pagani in Grigna, Soccorso Alpino al lavoro

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 17.30 di oggi, sabato

PIANI RESINELLI – Due escursionisti in difficoltà lungo il sentiero Direttissima all’altezza del Caminetto Pagani hanno lanciato la richiesta d’aiuto pochi minuti dopo le 17.30 di oggi, sabato.

La macchina dei soccorsi si è subito mobilitata con i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco che stanno intervenendo per raggiungere i due escursionisti, forse in ritardo sulla tabella di marcia e in difficoltà a causa del buio sopraggiunto con il calar della sera.

L’intervento è tutt’ora in corso. Eventuali aggiornamenti non appena possibile.