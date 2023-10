Sono intervenute due squadre Saf dei Vigili del fuoco

INTROBIO – La richiesta d’aiuto è scattata intorno alle 15.45, lanciata da una donna in difficoltà nella zona della cascata dello Sprizzottolo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre SAF per soccorrere l’escursionista e i suoi due cani – di nome Stella e Spillo – in difficoltà in una zona impervia. Dopo averli raggiunti le squadre dei vigili del fuoco hanno riportato in luogo sicuro la signora, Stella e Spillo.