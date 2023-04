Pasturo, masso cade sulla via dei Grassi Lunghi: chiusa la strada

La rete paramassi istallata dalla Comunità Montana ha trattenuto il masso

Martedì il sopralluogo

PASTURO – La rete paramassi ha trattenuto il masso, staccatosi nella giornata di ieri – venerdì 28 aprile – evitando che cadesse sulla strada sterrata comunale che, dai Piani di Balisio, conduce verso la chiesetta dei Grassi Lunghi per poi imboccare il sentiero che va in Pialerall. In via precauzionale, però, la strada è stata chiusa con un’ordinanza del sindaco di Pasturo, Pierluigi Artana.

“Il masso è rimasto in bilico sul vallo di protezione, un intervento fatto dalla Comunità Montana qualche anno fa – spiega il primo cittadino -. Ieri (venerdì 28 aprile ndr) il sasso è stato rotto in più parti, è stata rimessa in sicurezza la barriera e sistemata provvisoriamente la rete”.

Il prossimo martedì mattina è già in programma il sopralluogo del geologo incaricato, dell’ufficio tecnico comunale e di un’impresa specializzata: “Nel frattempo però, visti i giorni di festa e i temporali previsti abbiamo chiuso in via precauzionale la strada”, conclude il sindaco.