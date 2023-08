L’incidente nel primo pomeriggio in via della Deputazione

Una persona è rimasta ustionata a causa di una stufetta a legna

CASARGO – Intervento dei Vigili del Fuoco a Casargo, in via della Deputazione, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 agosto. Una squadra dal Comando Provinciale di Lecco e una dal distaccamento di Bellano stanno intervenendo per una persona rimasta ustionata a causa di una stufetta a legna. Sul posto anche l’elisoccorso del 118.