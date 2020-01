S’infortuna mentre taglia un albero. Soccorsi a Primaluna

Incidente per un uomo impegnato a tagliare un albero

Gamba schiacciata dalla pianta. E’ successo a Primaluna

PRIMALUNA – Soccorsi in azione in via Umberto I a Cortabbio di Primaluna oggi, martedì, dopo l’ora di pranzo, per un uomo che si sarebbe infortunato tagliando un albero nel bosco.

Il ferito – si tratterebbe di un 39enne, G.D. le iniziali, residente a Primaluna – è stato raggiunto dall’elicottero del 118 e dal personale della Croce Rossa in ambulanza, oltre che dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale con un trauma da schiacciamento al bacino e agli arti inferiori.