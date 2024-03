Truffa telefonica. Si finge la nipote, ma il nonno non si fa “fregare”

L’episodio è successo nel primo pomeriggio di oggi

Il fatto è stato subito segnalato ai Carabinieri di Lecco

BALLABIO – “Siccome il pacco è arrivato e io sono a casa con la febbre, puoi passare tu a ritirare il pacco? Devi prelevare 500 euro e andare in posta a Ballabio”. Hanno tentato di raggirare così un uomo di 82 anni nel pomeriggio di oggi, il quale, con grande lucidità ha però messo subito in dubbio la veridicità della telefonata pervenuta sul telefono fisso di casa.

Inizialmente la potenziale vittima ha chiesto di quale pacco si trattasse, poi ha capito che dall’altra parte del telefono non c’era la nipote: “Ma come sei a casa ammalata?” e poi ha capito che quella non era la voce della nipote.

A quel punto la truffatrice avrebbe insistito e per convincere l’uomo ha menzionato il nome della nipote dicendo che “sì, sono io” e persino quello della mamma. Tuttavia, l’uomo non è cascato nel tranello e una volta conclusa la telefonata ha avvisato la figlia raccontando l’accaduto.

Il fatto è stato segnalato immediatamente ai Carabinieri di Lecco.