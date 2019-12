Il Foto Club Lecco racconta “Lecco in Acquarello”

La mostra fotografica è allestita a Palazzo del Commercio

32 immagini che documentano l’evento svolto in città

LECCO – Il Foto Club Lecco – Benemerito della Fotografia Italiana – informa che nel mese di dicembre sarà visitabile una mostra di fotografia le cui immagini sono state riprese dai soci del Club nel corso della manifestazione “Lecco in Acquarello”, tenutasi dal 30 aprile al 2 maggio scorso. L’evento, patrocinato dal Comune di Lecco, da Confcommercio Lecco e da Confindustria Lecco e Sondrio, è stato un bel momento di arte a cielo aperto.

In quella occasione alcuni pittori acquarellisti di fama mondiale sono stati invitati in città ed hanno dato sfoggio di superbe capacità artistiche, creando le loro opere accompagnati ed ammirati dagli studenti del Liceo Artistico “Medardo Rosso”.

Contemporaneamente un Maestro Cartaio proveniente da Fabriano ha allestito un laboratorio in piazza Garibaldi per mostrare come si realizza la carta artistica fatta a mano, invitando a provare chiunque volesse mettendo a disposizione il supporto per i pittori.

Tutta la manifestazione è stata seguita dal Foto Club che l’ha documentata e ne ha immortalato i momenti ed i particolari più belli. Una selezione di circa 32 immagini stampate sarà quindi esposta presso la sede della Confcommercio di Lecco in piazza Garibaldi 4. La mostra, ad ingresso gratuito, è visitale negli orari di apertura della sede Confcommercio dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, il venerdì fino alle 16.30. Per informazioni ed iscrizioni info@fotoclublecco.it oppure 3349090801.