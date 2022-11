“Descent” è il primo di una serie di quattro video: un viaggio profondo tra la natura e l’animo umano

Il regista lecchese ha lavorato con Martina Della Pozza protagonista di coreografia e performance

LECCO – Si intitola “Descent” ed è il primo di una serie di quattro video, che legano danza e natura nello scorrere delle quattro stagioni e del tempo. E’ l’ultimo lavoro del regista lecchese Yuri Palma realizzato con la coreografia e la performance della bravissima Martina Dalla Pozza.

Non un semplice video, ma un vero e proprio racconto per immagini, gesti e suoni che si fondono in un’atmosfera senza tempo dove l’esplosione della natura è grande protagonista accompagnandoci in un viaggio nel profondo che attraversa tanto i ritmi della natura quanto i sentimenti più intimi dell’animo umano.

La danza delle quattro stagioni inizia in autunno, in una lenta discesa (da qui il titolo della prima opera), quando gli alberi perdono le foglie, il paesaggio dai colori di fuoco sbiadisce e i movimenti si fanno sempre più lenti, fino a scivolare nell’oscurità. Una sconfitta? Assolutamente no, è l’inizio di un ciclo di rinascita: la persona deve toccare il momento più buio e freddo, l’inverno, per poter rifiorire a primavera, con una nuova consapevolezza e una coscienza resa forte dalla propria introspezione.