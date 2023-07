Il Cerchio Tondo, tornano le rassegne di marionette e burattini per le famiglie

Tornano gli appuntamenti con “La leggenda della Grigna” e “I luoghi del Lago e dei colli”

Gli spettacoli sono sostenuti dagli enti locali e dal Fondo per le Arti dal Vivo

LECCO – Un linguaggio semplice, in grado di trasmettere messaggi importanti ai bambini, ma anche al bambino interiore che vive dentro ogni adulto. Tornano gli appuntamenti, con il teatro di figura, ovvero marionette e burattini, delle rassegne “La leggenda della Grigna” alla sua 16esima edizione e “I luoghi del Lago e dei colli” alla 24esima. Cartelloni che sono ormai tradizioni estive.

Acinque con Fondazione Comunitaria del Lecchese e a Lario Reti Holding sostiene le iniziative attraverso il Fondo per le Arti dal Vivo, creato ad hoc dopo la pandemia. “Parliamo di eventi di estrema qualità – sottolinea il presidente di Acinque energia, Giuseppe Borgonovo -, sono iniziative che di anno in anno si rinnovano. Viviamo in un mondo complesso, questi spettacoli si prestano ad essere assaporati nell’immediatezza, trasmettendo subito messaggi importanti”.

“Voglio sottolineare l’importanza del Fondo per le Arti dal Vivo – dice Marco Randelini, della compagnia Il Cerchio Tondo – è necessario per noi, per la ripresa post-pandemica e per i piccoli Comuni che altrimenti non potrebbero organizzare eventi di questo tipo”.

Oltre 30 gli spettacoli in programma: il cartellone “La leggenda della Grigna” guarda alla tradizione, con storie e burattinai da diverse regioni italiane. Mentre gli eventi di “I luoghi del Lago e dei colli” saranno ospitati da 10 Comuni diversi, da Oggiono, Galbiate, a Missaglia e Airuno.

“Tutti gli spettacoli sono a ingrasso gratuito – continua Maura Invitti, di il Cerchio Tondo – dobbiamo ringraziare anche la Comunità montana della Valsassina, la Pro Loco di Morterone e Fondazione Cariplo”.

