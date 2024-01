Lecco: applausi per la compagnia di San Giovanni per la prima de “Una città sul palcoscenico”

Primo spettacolo sabato sera della rassegna Una città sul palcoscenico giunta alla 28^ edizione

Prossimo appuntamento sabato 10 e domenica 11 febbraio con “Non tutti i Santi vengono per nuocere”

LECCO – E’ iniziata la 28^ edizione de “Una città sul palcoscenico”, rassegna del teatro amatoriale lecchese, ricchezza di immenso valore dell’attività culturale della nostra città. Come già avvenuto in altre edizioni il compito è spettato alla Compagnia Teatrale di San Giovanni Lecco che ha portato in scena la commedia “Una vacanza memorabile” degli autori inglesi Harold Brooke e Kay Bonnerman.

Una vacanza in montagna con la propria moglie è il desiderio di ogni uomo ma questa volta la sorte non è delle migliori: si incomincia con la camera non all’altezza della situazione in cui si rischia di rimanere segregati per colpa della varicella e sotto lo stretto controllo di una anziana infermiera. Non c’è proprio spazio per divertirsi a sciare. La vicenda si arricchisce di incontri inattesi, amori sopiti e nuove proposte amorose che si scontrano però sempre con la critica situazione dei protagonisti maschili e femminile. Il poter tornare a casa propria è una vera liberazione!

Un testo non facile da rappresentare perché giostrato sulla presenza in scena di pochi personaggi che devono interagire con ritmo, senza lasciare cadere l’attenzione del pubblico e nello stesso tempo caratterizzando con precisione la propria interpretazione.

Tutto questo è stato realizzato con cura dagli attori della Compagnia Teatrale di San Giovanni che, senza distinzioni di ruoli, hanno saputo inserirsi nell’incontro/scontro con i due protagonisti abilmente interpretati da Marco Aldegani e Giacomo Canali. Una segnalazione particolare anche per Debora Bonazzi che ha saputo ben caratterizzare la dispotica infermiera.

La compagnia di San Giovanni ha colto e valorizzato tutti gli aspetti dei personaggi.

Brillantezza e ritmo della recitazione unite a buona mimica e gestualità mai eccessiva hanno conquistato il pubblico che ha espresso il suo gradimento con un convinto applauso finale. Senza dubbio una buona esibizione che ha coinvolto tutti gli attori dimostratisi come al solito sempre all’altezza del testo scelto.

Il secondo appuntamento della rassegna è programmato per sabato 10 e domenica 11 febbraio con la Compagnia del Teatro San Giovanni in Lecco fondata nel 1810 che per questa occasione ha deciso di portare in scena il testo di un autore contemporaneo.

La commedia è “Non tutti i Santi vengono per nuocere” di Aldo Cirri, autore, regista ed interprete di origine livornese ma che ha fatto conoscere la sua indiscussa abilità da Milano a Roma. Un appuntamento da non perdere!