LILT Lecco: teatro e prevenzione per la salute maschile

In scena ‘Lo sciacallo è un mammifero’: commedia sulla lotta contro i tumori nella sfera genitale maschile

LECCO – Durante il mese di novembre, periodo dell’anno dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – promuove la campagna di sensibilizzazione focalizzata sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile.

A conclusione dell’iniziativa Nastro Blu – LILT for Men in programma dal 18 al 26 novembre, per incentivare le visite di controllo presso gli ambulatori LILT distribuiti su proprio territorio provinciale e diffondere conoscenza su queste patologie, la LILT Associazione Provinciale di Lecco organizza lo spettacolo “Lo sciacallo è un mammifero”, del Gruppo avanzato IlfiloTeatro con la Regia di Michela Giusto, in programma domenica 3 dicembre ore 18 presso il Teatro Pertini a Lecco.

Una commedia dal gusto dolceamaro ambientata nella realtà della working class operaia canadese degli anni ’60 che a tratti rispecchia lo stato della società attuale fatto di speranze disilluse e obiettivi futili.

L’iniziativa è promossa a sostegno delle attività LILT per la prevenzione oncologica e rivolte al territorio provinciale.