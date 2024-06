Parco Monte Barro: continua il concorso fotografico “Contrasti sul Barro”

Con la collaborazione della rivista Orobie

Le fotografie dovranno essere state scattate all’interno del Parco Monte Barro o con visibile il Barro

GALBIATE – Il concorso fotografico “Contrasti sul Barro”, organizzato dal Parco Monte Barro con la collaborazione della rivista Orobie, vuole permettere ai visitatori del Parco che, con i loro scatti, danno modo di far conoscere aspetti interessanti e inediti. Il tema del concorso vuole evidenziare vari aspetti che generano o che possono essere considerati come contrasto quali ad esempio: contrasti di luminosità, di colori, di forme, soggetti ed emozioni riferiti al territorio del Parco Monte Barro.

Il concorso durerà tre mesi: da aprile a giugno. Ogni mese è possibile inviare fino ad un massimo di tre fotografie dello stesso autore e la partecipazione è gratuita. Le fotografie dovranno essere state scattate all’interno del Parco Monte Barro o con visibile il Barro. Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco e nero, preferibilmente con inquadratura orizzontale. Le fotografie consegnate non devono aver partecipato ad altri concorsi. La giuria sarà composta da Paola Golfari, Presidente Parco Monte Barro. Ruggero Meles, scrittore e giornalista, collaboratore per la rivista “Orobie”, dai fotografi Riccardo Agretti, Paolo Ortelli e Federico Bonifacio, Vicepresidente Parco Monte Barro.

Ogni mese la giuria valuterà le foto senza conoscerne l’autore e assegnerà un punteggio sulle singole foto producendo una graduatoria. Le foto classificate ai primi tre posti di ogni mese saranno pubbliche e inserite nelle pagine Facebook e Instagram del Parco e potranno essere pubblicate sulla rivista Orobie. Ai fotografi primi classificati di ogni mese verrà dato un buono pranzo per due persone presso il Ristorante Eremo Monte Barro e un abbonamento annuale alla rivista Orobie. Le 30 immagini ritenute migliori, selezionate tra tutte quelle partecipanti al Concorso, diverranno oggetto di una mostra fotografica che sarà esposta presso un luogo del Parco in data da definire. Un’ulteriore selezione sceglierà tra tutte le immagini pervenute quelle che andranno a illustrare il calendario 2025 del Parco Monte Barro. Infine, in occasione di specifica iniziativa, si darà alla cittadinanza la possibilità d votare la foto ritenuta migliore tra quelle selezionate. Tale foto verrà messa in evidenza nel calendario e vincerà un buono per una notte all’Ostello Parco Monte Barro per due persone.

E’ possibile partecipare al concorso compilando la “Scheda di partecipazione” sul sito: www.parcobarro.lombardia.it

I primi classificati del mese di maggio