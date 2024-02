Planetario di Lecco, gli appuntamenti di Febbraio

Tra San Valentino, la magia e le solite grandi domande sul cosmo

LECCO – Mese di febbraio ricco di eventi per il Planetario di Lecco, a cominciare dai quattro appuntamenti del venerdì, con inizio alle 21. Il 2, conferenza dedicata all’origine della vita sulla Terra condotta da Roberto Maggi, professore di Fisiologia dell’Università Statale di Milano e referente scientifico della maratona Telethon. Venerdì 9 sarà la volta di una proiezione, attraverso la quale il pubblico potrà godersi uno spettacolare sorvolo dell’universo, dalla Terra ai confini del cosmo osservabile. Venerdì 16, si terrà la replica di “Pietro Vassena, il genio tornato dagli abissi” a cura di Stefano Bolotta. Infine, venerdì 23, Lorenzo Paletti, fisico e prestigiatore, terrà una dimostrazione sulla meccanica della magia, con trucchi che non hanno nulla di esoterico e molto di scientifico.

Come ogni anno il Planetario promuove, inoltre, un evento speciale in occasione di San Valentino, in cui si esibiranno, tra note immortali e stelle il pianista Michele Santomassimo, la flautista Emanuela Milani e il mezzosoprano Sonia Nava.

Proiezioni in cupola tutte le domeniche del mese di febbraio (4, 11, 18 e 25, alle 16) e, per i più piccoli, i sabati dei bambini coi soliti due spettacoli: sabato 10 andrà in scena “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe” e sabato 24 “Gruby il maialino spaziale” alle 15 e alle 16.30.

Per gli appassionati di astrologia continuano gli appuntamenti di osservazione del cielo con i telescopi sabato 17 febbraio alle ore 20 al piazzale della funivia di Erna, mentre c’è ancora tempo per iscriversi al corso base di astronomia, composto da ben 8 serate (7 conferenze e un’osservazione): la prima lezione si è tenuta lunedì 29 gennaio e la seconda sarà lunedì 5 febbraio con a seguire le altre.

Per partecipare alle iniziative occorre prenotare sul sito www.deepspace.it.